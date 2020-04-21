新冠肺炎：多地持續反居家令　南部3州復市

美國的經濟活動因新冠肺炎疫情幾陷停擺，總統特朗普銳意復市挽救，多州民眾亦連日無視禁聚令上街反對居家抗疫。南部數個州份周一（20日）宣布，將逐步重啟經濟；多州同日繼續有人持槍堵路示威。華府欲擴大檢測識別有新冠病毒抗體者，讓他們率先復工，惟白宮抗疫專家組成員福奇指，即使發現部分人免疫，他們都未必能重返崗位。

南卡羅萊納州的共和黨籍州長麥克馬斯特（Henry McMaster）周一簽署行政命令，允許百貨公司、跳蚤市場及一些零售商店當日下午起重開。不過，商店需要遵守社交距離政策，店內只能容納比平時少80%的客人，並要求客人互相保持1.8米距離。該州計劃周二（21日）起重開沙灘及碼頭。田納西州的居家避疫令會在本月30日屆滿，下月1日起大部分商業活動可重啟，一些商店可在下周一（27日）重開。

喬治亞州周五（24日）起重開健身室、髮型屋、足部護理店、按摩店及紋身店，下周一起重開餐廳及電影院，但酒吧、夜總會及表演場地會繼續關閉。共和黨籍的州長肯普認為，國內的病毒檢測規模仍不夠大，但目前已有足夠條件逐步重啟經濟，強調民眾仍要遵守社交距離措施，商戶要檢查員工的體溫，並徹地消毒場地。

在北達科他州，不滿封鎖措施的民眾到議會示威，他們手持寫有「不要踐踏我！」的旗幟。俄亥俄州有本地武裝組織成員手持武器、蒙面上街示威。賓夕凡尼亞州有大批總統特朗普的支持者，手持國旗抗議居家避疫令。加州的示威者駕車堵路，同時響安並揮舞標語。有人刻意違反社交距離措施，聚集在一起播音樂及大叫。

社交網Facebook（Fb）移除一些召集民眾在加州、新澤西州及內布拉斯加州示威的貼文，被指是與州政府一同打壓言論自由。Fb回應指，他們接觸過州政府，了解過各州的封鎖措施，再將違反各州措施的貼文移除。特朗普兒子唐納德及共和黨密蘇里州參議員霍利凡等人對Fb的做法感到不滿，直指Fb違反美國憲法確立言論及新聞等自由的第一修正案。

此外，過敏與感染疾病中心主管福奇周一表示，目前仍未能確定被驗出有新冠病毒抗體的人是否等於對新冠肺炎免疫，也不能確定這些人是否能重返工作崗位。福奇認為，現時獲食品及藥物管理局（FDA）認證的抗體測試很少，其他測試方法未必可靠，而且專家也未知抗體的有效時間有多長。

明尼阿波利斯聯邦儲備銀行則認為，政府嚴格的封鎖措施對年長人士較為有利，可減低他們的死亡率，但放寬封鎖措施則對年輕人較有利。銀行建議，一直實施較溫和的限制措施，直到7月底為止，就可取得最平衡及最佳的效果。