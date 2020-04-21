拜登3月籌4670萬美元破紀錄　新廣告批特朗普媚華

美國總統選舉將於今年舉行，民主黨參選人、前副總統拜登3月份籌得4670萬美元（約3.6億港元）競選經費，創下其單月籌款新高。此外，拜登與總統特朗普繼續「廣告戰」，前者在廣告批評特朗普處理疫情時順從及信任中國，最終令美國人受害；另一則廣告斥責特朗普卸責，導致與州長爭執。特朗普的廣告則「惡搞」前總統奧巴馬，嘲笑拜登胡言亂語。

拜登本年2月只籌得1810萬美元（約1.4億港元），3月的籌款額大幅上升。據指，上月70%的籌款來自網上捐款。拜登指，競選團隊不能到處宣傳，不能上門探訪民眾及舉辦大型活動，但依然能得到堅定不移的支持。拜登在籌款能力一直落後特朗普，目前仍比對方少1.87億美元（約14.5億港元），但黨內對手相繼退選，令他得到更多支持。有指拜登團隊正與民主黨全國委員會談判，希望民主黨批准拜登取得更多捐款。

拜登陣營推出的新選舉廣告，指中國在通報疫情時欠缺透明度，特朗普卻順從並相信中國，令美國人要承受疫情的打擊。他的廣告被指為模仿共和黨的反華政策，有種族主義及排外的意味，令亞裔人士更受歧視。拜登的另一個廣告則批評特朗普只顧攻擊反對他的人，而非專注於抗疫工作，又將抗疫不力的責任推卸與他人，最終與州長不和。

特朗普亦在社交網發布一段影片，用修輯技術製作出前總統奧巴馬及3名黑人一起看電視直播籃球賽的情景，球賽廣告時段則播拜登發表演說，講述他當救生員的經歷及小朋友喜歡坐其大腿，然後語塞。其中一名黑人於是問奧巴馬：「他說甚麼？」該廣告被指有種族主義意味，特朗普競選團隊表示，它不是官方的競選廣告。

共和黨全國委員會表示，正全力以赴籌備8月24日開始的全國代表大會，以提名特朗普出戰總統選舉。而民主黨的全國代表大會則因受疫情影響，由7月中延遲至8月17日舉行。