研究：空氣質量下降　全國半數人吸污染空氣

美國肺臟協會近日公布一項最新研究顯示，國內空氣質量正急劇下降，恐會導致國內一半人口呼吸不健康、嚴重受污染的空氣。眾多州份及地區當中，以加州地區空氣質量最為惡劣，其中奇科市、薩利納斯、雷丁及聖瑪麗亞的懸浮粒子污染達到有記錄以來的最嚴重水平。

這次研究分析2016至2018年間全美的空氣質量，結果發現多地變暖導致許多地方臭氧水平上升，影響逾1.37億人，繼而引起哮喘、呼吸短促及咳嗽的情況發生。負責公共政策的全國高級副主席比林斯（Paul Billings）表示，美國正朝錯誤方向前進，本年報告與去年相比，呼吸污濁空氣人數增近2100萬。研究亦同時提到，總統特朗普執政期間，取消某些保護措施，亦同時缺乏執法，再加上氣候變化，導致改善空氣質量效果逆轉。

除加州之外，其餘5個錄得懸浮粒子污染記錄的地區包括華盛頓州的斯坡坎和亞基馬市、阿拉斯加州的費爾班克斯、內華達州的拉斯維加斯及亞利桑那州鳳凰城。至於空氣質量最好的地區則有緬因州的班戈、夏威夷首府檀香山、北卡羅萊納州威明頓市及佛蒙特州的伯靈頓。