騙徒冒充虛擬貨幣企業斂財　YouTube打擊不力捱告

虛擬貨幣瑞波幣企業Ripple周二（21日）指控，Google母公司Alphabet旗下的影片平台YouTube未有打擊冒充Ripple的騙徒，令大批用家誤墮虛擬貨幣騙案，宣布為此提控。Ripple今次提控，被視為挑戰美國保障網絡巨企的爭議性法例。

訴狀指，有騙徒冒充Ripple及其行政總裁嘉靈豪斯（Brad Garlinghouse），以價值100萬美元（約780萬港元）的500萬枚瑞波幣回報作餌，謊稱舉行「大贈送」活動，誘騙網民白白投資數以千計美元。Ripple狠批，有關騙案如雨後春筍般不停湧現，歸咎YouTube沒有積極打擊。YouTube回應指，企業認真對待有關濫用之舉，強調有即時加以打擊。

根據美國《通訊規範法案》第230條，該法保護了網絡服務供應商，毋須為第三方使用者的言行負法律責任。此法被指有利Google、Facebook等網絡巨擘，令它們不必在打擊罪案、極端主義及假消息上作投資。華府監察員因而正在審視該法所帶來的廣泛免責權，嘉靈豪斯則直指第230條已不合時宜。

Google YouTube 醜聞不絕：