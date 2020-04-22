新冠肺炎：喬治亞州復市遇阻力　多州續反居家令

美國南部數州宣布逐步復市，在疫情較為嚴重的喬治亞州則遇上地方阻力，多名市長不滿州長肯普的重啟經濟決定，憂慮疫情反彈；威斯康辛州有共和黨議員入稟挑戰居家令。公共衞生專家警告，疫情未穩定就放寬限制措施將導致嚴重爆發。另外，多州繼續有示威遊行，要求解除封鎖措施挽救人民生計。

喬治亞州、南卡羅萊納州、田納西州及俄亥俄州的共和黨籍州長，均宣布將於本周起開始重啟經濟活動。惟英媒指出，各州均不符合白宮訂立、連續兩周確診數下降的復市指引。華盛頓大學健康指標和評估研究所（IHME）建議解封時間最早為幾周後，對喬治亞州更建議在6月15日保持封鎖措施。

喬治亞州周二（22日）有逾1.9萬人染疫，近800人不治，疫情近日放緩。亞特蘭大的民主黨籍市長博頓斯（Keisha Lance Bottoms）反對復市，直指不知肯普決定重啟經濟的基準是甚麼，考慮就此採取法律行動。雅典市的民主黨籍市長格特茲（Kelly Girtz）亦唱反調，稱病毒檢測顯著增加及確診數持續下跌前，不建議健身室等場所重開。

至於威斯康辛州，民主黨籍州長埃弗斯日前簽署行政命令，延長居家令至下月26日，州參議院的共和黨領袖批評這超出州長法定權力限制，令人民失望，共和黨議員更入稟挑戰命令。

有分析指，喬治亞州、科羅拉多州和俄亥俄州的死亡率與全美的接近，檢測率卻是全國最低，人口1000多萬的喬治亞州只進行了8.3萬次測試。有衞生專家及經濟學家認為，過快重啟經濟可能會造成不必要的死亡，對經濟造成更嚴重損害。

北卡羅萊納州、密蘇里州、亞拉巴馬州、佛羅里達州周二（21日）繼續有反居家令示威，其中北卡州連續第2周有示威，約1000人於羅利市中心遊行，舉起寫有「自由必不可少」、「除了民主黨人，這裏每個人都知道真相」的橫額，有司機響按呼應。多人無戴口罩，但戴上寫着「特朗普2020」的帽子等。