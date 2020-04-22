新冠肺炎：疫情冬季或重臨　與流感雙重夾擊

美國加強檢測新冠病毒的工作，圖為紐約州拿騷縣一處免下車的檢測站。

美國疾病控制及預防中心主任雷德菲爾德警告，今年冬天或爆發第二波新冠肺炎疫情，加上季節性流感的開始，意味到時兩大疫症夾擊美國，引發更嚴重的衞生危機。

美國《華盛頓郵報》周二（21日）刊登雷德菲爾德的專訪，他說：「新冠病毒有可能在下個冬季攻擊我們的國家，可能比我們剛剛經歷的更麻煩。我們將同時面對流感及新冠肺炎疫情。」相比流感「有藥可醫」，新冠肺炎仍沒有被認可的療程及疫苗。

根據疾控中心的資料，季節性流感去年在美國殺死至少3.42萬人，估計全國3550萬人染病。報道指，若季節性流感與新冠肺炎同時爆發，美國醫療系統將不勝負荷。

白宮抗疫專責組協調員比爾克斯同日在記者會上，被問及兩大疫症同時爆發如何影響「復市」計劃時，表示政府有能力監控社區情況，並正建立檢測病毒的能力；至於第二波新冠肺炎會否更嚴重，她承認不知道，但強調可透過監控系統收到預警。

另一方面，美國繼續加強檢測新冠病毒的能力，食品及藥物管理局周二批准首個居家檢測試劑，它由企業LabCorp研發，容許民眾在家中自行收集鼻腔樣本，然後寄回實驗室。當局指這收集樣本的方式，與在診所、醫院等地檢測同樣安全及準確。