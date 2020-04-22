太陽系外行星神秘消失　新研究證它從未存在

天文學界早年確認一個太陽系外行星，但其後它突然消失得無影無蹤，令人大惑不解。美國天文學家團隊經深入研究，周一（20日）發表報告，證實那其實根本不是行星，而只是2個微行星碰撞爆炸後散布的塵埃雲。

美國太空總署（NASA）的哈勃太空望遠鏡於2004和2006年，拍攝到一個清晰可見光點，環繞距離地球25光年的恒星南魚座α（Fomalhaut）飛行。天文學家研究後，認為它是一個系外行星，於2008年為它取名為Fomalhaut b，並於2012年確認。

然而Fomalhaut b有幾個特徵不符傳統天文學對系外行星的認知，包括閃耀出的肉眼可見光芒太光亮，以及缺少與它同樣體積行星應具有的紅外線等。此外，哈勃望遠鏡每隔2年拍攝的照片顯示它體積愈來愈大，但光芒卻愈來愈暗，至2014年更消失了。亞利桑那大學天文學家加斯帕（Andras Gaspar）和團隊覺得奇怪，認為應該進一步了解。

團隊根據從未公開的哈勃望遠鏡拍攝照片和數據，再以電腦模擬，認為Fomalhaut b不是行星，而是2個直徑逾200公里、由岩石及冰構成的微行星碰撞後產生的亮塵埃雲，當時恰巧被哈勃望遠鏡拍攝到。塵埃雲的微粒現時已粉碎至只有約1微米，細得哈勃望遠鏡已經無法拍攝得到。