新冠肺炎：華或無法履行貿協　中美陷更深分歧

美國國會的美中經濟及安全委員會近日發表報告，分析新冠肺炎疫情下的中國經濟發展。報告指出，中國的貿易及消費者需求下跌，可能令中方無法履行中美首階段貿易協議，並警告疫情或令中美陷入更深的政治分歧。

美媒《外交政策》周二（21日）披露報告內容，提及中美貿易協議、中國經濟發展及抗疫等事項。委員會認為，中國或啟動首階段協議的災難條款，即在自然災害或其他不可預見的情況下延遲執行協議內容，或觸發兩國重新磋商。

報告又指，中國是全球製造業樞紐，疫情打亂了其本土供應鏈，衝擊全球經濟並緩解依賴中國製成品的危機。惟只有較少流動資金、貨存及供應源的美國小型企業，特別受中國的供應短缺影響。委員會留意到中美就控制疫情輿論針鋒相對，而中國政府正重回以國家干預方式刺激關鍵產業的經濟增長，為減少復甦成本而聚焦新型基建項目，包括擴展5G網絡，警告疫情或加深中美的政治分歧。

委員會表示，疫情擴散或令中美緊密經濟關係的連鎖效應，延伸至旅遊、航運業及美國大學，令美國損失數十億美元的中國投資，估計單單是中國留學生減少已令美國對華的服務收益減少150億美元（約1163億港元）。報告亦指，中國政府以減少經濟活動來嚴控疫情蔓延，後續政策小心地安排及高度針對性地減輕措施對經濟的影響。