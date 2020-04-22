新冠肺炎：威斯康辛州7人確診　疑與總統初選有關

美國威斯康辛州衞生官員確認，州內至少有7人疑因參與本月7日舉行的總統初選，最終確診新冠肺炎。然而，總統辯論委員會周二（21日）重申，總統選舉辯論準備工作仍按計劃舉行。

衞生官員表示，密爾沃基至少6名選民及一名票站工作人員確診新冠肺炎，目前還未確認他們是否在投票期間染病。另有官員警告，新冠肺炎病徵通常會在接觸病毒後2周出現，未來數天或有更多選民及票站工作人員確診。

威斯康辛州是總統選舉的關鍵州份之一，是次選舉除總統初選外，還包括州最高法院及地方官員選舉。州長埃弗斯曾在選前一天下令延遲投票，但被共和黨的議員入稟最高法院，推翻有關決定。威斯康辛州州長埃弗斯、州議會議長沃斯及州參議院多數黨領袖菲茨杰拉德的代表暫未回應事件。

面對美國國內爆發疫情，總統辯論委員會宣布，將繼續監測及評估公共衞生及安全方面的進展。總統辯論傳統上會在大量觀眾面前舉行，按目前安排，9月29日會在印第安納州聖母院大學開首場辯論，而另外兩場則分別於10月15日及10月22日在密歇根大學及田納西州貝爾蒙特大學舉行。