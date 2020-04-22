神秘人收容所棄犬投降　飛機尋狗女子得回愛寵

失蹤4個多月後，現已6歲的迷你澳洲牧羊犬傑克遜終於在周二（21日）回到三藩市，與31歲女主人塔萊爾莫（Emilie Talermo）團聚。牠一返到老家，第一件事是在後院奔跑，然後在陽光下打着鼾睡個好覺。主人塔萊爾莫也表示，她終於可以安心睡覺了。

塔萊爾莫在周一（20日）接獲距離三藩市600公里外棕櫚谷一間動物收容所電話，表示剛發現一隻被棄置在中心門外的狗兒，牠狀態良好，身上的晶片有塔萊爾莫的聯絡。當時塔萊爾莫還不敢相信，直至對方傳來相片，才敢確認那真的是4個多月前被偷走的傑克遜：「我一看到牠，眼淚就湧出來。那真的是他哦！」於是她在警方和朋友的協助下，即日趕去把傑克遜接回家。

去年12月14日，傑克遜在雜貨店外慘遭一名陌生男子偷走。為尋回愛犬，塔萊爾眾籌懸賞7000美元（約5.5萬港元），更豪擲1200美元（約9357港元）租下一台小型飛機以掛上尋狗廣告，在三藩市與加州奧克蘭上空繞飛2小時。

超高調的尋狗行動吸引了許多人關注，連傳媒也予以廣傳。當時塔萊爾莫曾表示，找到愛犬後會將眾籌餘款捐給動物保護團體。