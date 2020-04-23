iPhone iPad電郵程式漏洞　5億用戶陷資料被盜風險

有手機保安專家發現美國蘋果公司的iPhone及iPad一個潛在已久的漏洞，據稱該漏洞可能令多達5億的蘋果手機和平板電腦用戶，處於被黑客盜取資料的風險。蘋果公司正計劃修復有關漏洞。

英國傳媒周三（22日）報道，有關漏洞由三藩市手機保安公司ZecOps行政總裁阿伯拉罕（Zuk Avraham）發現，它存在於iPhone和iPad的附屬的電郵應用程式「郵件（Mail）」。阿伯拉罕稱，自2018年1月起就有黑客以惡意程式利用該漏洞，一些知名的蘋果手機用戶已成為目標。

他表示，受害人會收到一個傳送到「郵件」程式、看似是空白的電郵，之後手機就會當機並重啟，接着黑客就可以盜取手機上的資料，包括相片和通訊詳情等等，而只要是「郵件」程式接觸到的資料，包括一些保密的訊息，都可能會被盜走。阿伯拉罕還稱，就算用戶已把手耭更新至最新版本的iOS，黑客仍然可以遙控盜取資料。他懷疑，有關入侵技術可能只是一系列遙控惡意程式的其中一部分。

蘋果公司發言人拒絕評論阿伯拉罕的報告，但表示已知悉有關漏洞，修補將會在下次的更新中推出。