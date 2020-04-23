新冠肺炎：美將查世衞是否正確運作　譚德塞稱沒遲報大流行

美國總統特朗普早前宣布暫停向世界衞生組織撥款，稱會追究世衞應對新冠肺炎疫情失誤的責任。美國國際開發署（USAID）代理署長巴爾薩（John Barsa）周三（22日）表示，美國會評估世衞是否循正確方向運作，並利用暫停資助世衞的這段期間，尋找世衞以外的機構作為夥伴，進行研發疫苗等重要工作，以確保援助全球公共衞生的計劃不受阻。

巴爾薩稱，對世衞的評估將會從所有方面進行，涵蓋所有管理運作的情況，例如如何令成員國對自己的行為負責。

與此同時，世衞總幹事譚德塞同日在記者會上，否認在3月11日才宣布新冠肺炎全球大流行是太遲，並指在1月30日宣布將新冠肺炎列為國際公共衞生緊急事件，是適當的時機。譚德塞稱國際公共衞生緊急事件已經是當時世衞可以宣布的最高級別緊急狀況，而其時在中國以外只有82宗確診病例，且沒有死亡個案，時間已經「足夠全世界應對」。

譚德塞同時警告，新冠肺炎病毒仍很危險，東歐、非洲以及拉丁美洲的疫情仍令人擔心，抗疫之路還有很長要走，病毒仍會與人們同在一段時間。關於會否辭職，譚德塞表示他專注於拯救生命、對抗這場傳染病，沒有額外精力一一回應這些問題；他亦促請美國考慮重新資助世衞。

世衞突發事件規劃執行主任瑞安則在記者會上指出，查出新冠肺炎病毒源於何種動物很重要，因為病毒可能再從動物身上傳給人類。他說，世衞準備與聯合國糧農組織(FAO)及世界動物衞生組織(OIE)合作，調查病毒來自何種動物，並向中國政府提供協助。