新冠肺炎：美國首有寵物確診　兩貓中招　相信遭人類傳染

美國紐約州是新冠肺炎疫情的重災區，當地有兩隻寵物貓確診感染新冠肺炎病毒，是美國首次有寵物確診。

美國疾病控制及預防中心（CDC）及農業部周三（22日）稱，兩隻貓都有輕微的呼吸道病徵，預期會康復，相信牠們都是在家中或在社區，被感染新冠病毒的人類傳染。

CDC的貝拉韋什（Casey Barton Behravesh）醫生呼籲民眾不要恐慌、不要害怕寵物，亦不要一窩蜂地為牠們進行病毒測試，她又指沒有證據顯示寵物會傳染新冠肺炎病毒給人類。CDC亦建議主人目前應避免讓寵物與家外的人或動物接觸，把貓留在家中，亦不要帶狗到狗公園。

染疫的兩隻貓兒分別身處紐約州的不同地方。第一隻貓的家中有人曾短時間患上呼吸道疾病，但沒有確診新冠肺炎，而該隻貓在那人患病後一個星期左右確診，而牠會不時外出，是故牠有可能與區內的新冠肺炎病人接觸過而染病。

另一隻染疫貓兒的主人則是新冠肺炎確診者，家中的另一隻貓則沒有病徵。CDC呼籲新冠肺炎患者盡可能避免與寵物接觸，照顧牠們時亦要戴上口罩。