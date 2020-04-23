拜登27年前性侵女幕僚案　警方正式調查

已篤定取得美國民主黨總統候選人資格的前副總統拜登，本月初被一名前女幕僚翻舊帳，指控他27年前曾性侵她；美國傳媒報道，縱使案件已過了追溯時效，拜登無法被起訴，但首都華盛頓警方已就案件展開正式調查。有意見認為警方的做法並不尋常。

1993年曾短暫於拜登參議員辦公室工作的女子里德（Tara Reada），本月9日向華盛頓警方報案，指控拜登當年曾經將她推向牆，並用手指插進她的下體。拜登發言人稱她的指控失實，拜登本人則未有直接回應事件。

里德在報案後向傳媒表示，她報案的目的是基於安全理由，也是為了讓事件留下白紙黑字的紀錄，也顯示她的指控是認真的，因為報假案是違法行為。里德稱，由於案件已過追溯時限，她本以為警方不會調查，她亦沒有打算向拜登展開民事訴訟。

不過，有性罪行專家指出﹐縱使沒法作出刑事起訴，仍有不少理由可令警方繼續調查案件。曾做過性罪行檢控官的法律教授墨菲（Wendy Murphy）表示，警方繼續調查里德舉報拜登的案件並不尋常，這可能是因為警方出於公眾安全考慮，亦可能認為這案件會揭露其他東西。她說：「你不會浪費資源去調查一些漫無目的東西。」

與此同時，拜登亦似乎刻意與一名被指性騷的藝人保持距離，他的競選團隊將2800美元（約21800港元）的捐款退還給荷里活諧星Louis C. K.。Louis 早年曾被5名女子指控性騷擾，她們當中有人聲稱Louis在她們面前自瀆。Louis 後來承認指控。