新冠肺炎：疫情影響研究　約翰斯霍普金斯大學減薪裁員

美國約翰斯霍普金斯大學在研究新冠肺炎疫情發展方面，扮演重要角色。校方周二（21日）宣布，疫情令一些研究工作及手術無法進行，學校收入大減，因此需要裁員，部分員工需要放無薪假或減薪。校方沒透露有關新冠肺炎疫情的研究工作會否受影響。

美國約翰斯霍普金斯大學的系統科學及工程中心負責追蹤疫情發展數據，及建立病毒散播模型。校長丹尼爾斯（Ronald Daniels）表示，自疫情爆發以來，暫停讓學生到校上課、停止實驗室的研究計劃、及暫停大學醫院的非緊急手術，令資金出現前所未有的收縮。逾1200名員工無法履行職責，只能停工。而很多員工在家工作，能處理到的事情也比往日少。

到6月底，大學將面臨逾1億美元（約7.8億港元）的損失，估計新財政年度會損失3.75億美元（約29.2億港元）。丹尼爾斯稱，減薪和裁員因此無可避免。他及教務長7月起會減薪20%，學院院長及主管會減薪10%，學系及其他職員不會加薪。自7月起，大學在新財政年度不會聘請行政職員，學術職位的招聘工作也會受限制。