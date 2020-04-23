新冠肺炎：多州復市　特朗普指喬治亞州措施過急

美國新冠肺炎疫情持續，但政府認為疫情已漸趨緩和，多個州份近日宣布重啟經濟。然而，總統特朗普周三（22日）指，他認為喬治亞州太早批准某些商店營業。

特席普表示，他完全不同意喬治亞州州長肯普重開水療中心、美容院、紋身店及理髮店的決定，他認為仍未是時候。州內上述店舖會於周五（24日）開始營業。他認為喬治亞州應以安全為先，可以再等待一段時間才重開以上商店。不過，特朗普不會阻止肯普的決定，希望他繼續做自己認為正確的事。

俄克拉何馬州周三亦宣布，理髮店、水療中心、寵物美容店等可於周五重開，但客人必須預約，且要遵守社交距離措施。國家公園及戶外消遣設施也可於同日開放，食品及日用品商店則要繼續為弱勢社群提供專用購物時間。餐廳、電影院、體育設施及宗教場所可於下月1日重開，酒吧則維持關閉。

蒙大拿州的居家避疫令於下周日（26日）結束，宗教活動可恢復，下周一（27日）起零售商店可重開，餐廳及酒吧自下月4日起可提供堂食服務，而學校則在下月7日起復課。

此外，南達科他州將分別於周六（25日）及周日舉行兩場賽車比賽，預料有數百人出席。州長諾姆（Kristi Noem）呼籲民眾不要出席，以免疫情擴散，但不會阻止賽事舉行。