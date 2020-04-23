新冠肺炎：特朗普簽署行政命令　暫停簽發綠卡60日

美國至今有逾84.1萬人感染新冠肺炎，當中超過4.6萬人病死。總統特朗普周三晚（22日）在白宮疫情簡報會上表示，已簽署暫停移民入境美國的行政命令，停向外國人簽發綠卡60天，以保障美國工人就業。但部分情況獲得豁免，包括已入境美國者、申請任職醫生或護士者、美國公民的配偶及未成年子女。

特朗普表示，暫停移民入境的行政命令是「一個非常強而有力的命令」，將確保在美國重啟經濟活動後，任何背景的失業美國公民都可以優先找到工作。他將在60天後再作評估，然後可能會改變其運作方式，也可能會延長此行政命令。他曾表示，只暫停接收申請美國永久居民身份的大多數人，此命令不適用於臨時工人。

總統顧問康韋較早前一度表示，特朗普可能需要延遲簽署該行政命令，以讓律師釐清一些法律細節。她強調特朗普很想簽署，只是時間的問題。

另外，美國海軍醫療船安慰號上月底開始部署在紐約市，協助當地醫院紓緩人手壓力，至今已治療179名患者。紐約州州長科莫提出把該船部署到另一個重災區，特朗普批准建議，表示安慰號將盡快離開紐約市，回到維珍尼亞州母港，為下一次任務作準備。