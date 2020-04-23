新冠肺炎：2月初首現死亡病例　紀錄再提早3周

美國政府一直認為，全國首宗新冠肺炎死亡個案於2月26日出現。但加州聖克拉拉縣周三（22日）宣布，該縣早於2月6日已出現首宗死亡個案，令有關紀錄提早了近3周。此發現反映，病毒開始在美國社區傳播的時間可能比已知的更早。

加州州長紐瑟姆下令重新評估去年12月起的驗屍報告，已查清病毒如何傳入。當局發現，在2月初至3月初期間，有3名死者生前感染新冠肺炎；其中一名57歲女子在2月6日死亡，一名69歲男子則在2月17日死亡，當局相信他們都是經社區傳播的個案。有衞生官員認為，當局沒及早發現該兩宗個案，可能是導致加州沒提早實施居家避疫令的原因。聖克拉拉縣衞生官則指，病毒檢測數量及中央對測試對象標準的指引不足。

有專家指，美國中西部地區流行的新冠病毒毒株從歐洲傳入，南部地區流行的毒株可能從中國傳入；華盛頓州流行的毒株是最早在國內出現，並是其中一個最強大的版本。一名35歲男子1月中到湖北武漢探親後返回西雅圖，成為全國首名確診的人。專家認為，病毒最初可能由他或其他感染了相同毒株的人帶入美國，與國內4分之1的病例有關。