新冠肺炎：抗體測試初步顯示　紐約州多達270萬染過病毒

美國新冠肺炎疫情重災區紐約州近日進行了第一段的新冠病毒抗體檢測，結果顯示全州或有多達270萬人感染過新冠肺炎病毒，比該州統計的確診數字多出10倍。

工作人員在紐約州19個縣的40個地點隨機選取了約3000名志願者進行新冠病毒抗體測試，其中約1300人在紐約市。結果顯示，該州有約13.9%被測試者帶有抗體，單計紐約市的比則為約21.2%。州長科莫指，如果結果準確且能反映總體情況的話，意味著紐約州約有270萬人感染過新冠病毒。約翰斯·霍普金斯大學數據顯示，截至23日中午，紐約州統計的確診感染者數量接近26.4萬人。

科莫指出，儘管抗體測試的數據尚屬初步，但有關數據或有助制定紐約州應在何時重啟的政策。紐約州周四公布的新增新冠肺炎死亡人數為438人，比前一天減少36人，連續第四天低於400人，科莫指州內新冠肺炎死亡人數的增長雖然趨平穩，但仍然偏高。

全美國總體疫情方面，根據約翰斯霍普金斯大學的數據，截至當地時間周四下午，美國確診感染者近85.6萬，超過4.7萬人病歿。