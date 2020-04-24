新冠肺炎：特朗普倡光熱療法　體內注射消毒劑

美國增至869,172人感染新冠肺炎，其中49,963人病歿。面對疫情肆虐，總統特朗普周四（23日）發表驚人言論，建議研究向患者注射消毒劑，稱「一分鐘內可以殺死病毒」；對於國土安全部的最新研究指，陽光可快速死毒，他稱醫學專家應探討「光熱療法」；上述主張遭專家批評危險。

國土安全部部長的科學及技術顧問布賴恩（William Bryan）當天在白宮記者會，公布團隊最新的研究成果，聲稱新冠肺炎病毒在溫暖及潮濕的環境不能長時間存活，「病毒在陽光下很快死亡」，紫外線對病原體的影響迅速見效。他說：「我們目前為止最令人振奮的觀察是，不論在地面或空氣，陽光對殺死病毒有強大的效果。」

布賴恩又稱，溫度和濕度亦有同樣殺毒效果，溫度及濕度增加均不利病毒生存。他展示在馬里蘭州國家生物防衞分析與對策中心的實驗成果，指在門柄或不銹鋼這類不滲透的表面上，當環境為攝氏21度至24度、濕度20%時，病毒的半衰期為18小時；若濕度提升至80%，病毒的半衰期只餘下6小時；若再加上陽光，就只有2分鐘。

特朗普聽聞後深感興趣，向布賴恩表示：「假設以紫外線或超強的光照射身體，而你說還未對此驗證，但你要檢測它。假設你透過皮膚或其他途徑把光帶入體內，我想你說過也要測試它，這聽起來很有趣。」他又要求對方查詢醫學專家，光熱療法是否可治療患者。惟白宮抗疫專責組成員比爾克斯稱，未聽聞這個新冠肺炎療法。

不過，特朗普之後吹噓另一個未經證實的療法：「我看到消毒劑一分鐘內消滅病毒，僅用一分鐘！是否有辦法我們可以透過向人體注射或幾乎是清洗來做到這一點。因為你見到它進入肺部時，它對肺部有很大的影響，所以研究它會很有趣。」

布賴恩其後強調，這次研究不代表陽光可殺死病毒，也不應以到戶外取代社交距離規定，「若說我們認為夏天會完全殺死病毒，那是不負責任，這並非事實。」至於消毒劑的問題，他透露實驗顯示漂白劑及異丙醇，能分別5分鐘內及30秒內殺毒。

哥倫比亞大學災難準備中心主任雷德萊納（Irwin Redlener）形容，布賴恩語無倫次、言論荒謬及沒有證據支持。他指溫暖氣候地區有人感染新冠肺炎，而紫外線也對人體有很大傷害；對於特朗普提議注射消毒劑，他形容令人震驚。加州大學柏克萊分校公共政策教授賴克（Robert Reich）批評，特朗普的記者會危害公共衞生。

世界衞生組織在官網反駁有關防疫的流言時，表明人體暴露在陽光或身處攝氏25度以上的環境，不能預防新冠肺炎，「不論陽光是否充足或炎熱，你都能感染新冠肺炎，出現炎熱天氣的國家亦通報病例」。官網警告不要用紫外線燈嘗試殺毒，否則紫外線輻射可令皮膚發炎；若持續照射，最嚴重可引致皮膚癌。

至於體內注射消毒劑，飲用漂白劑足以致命，美國食品及藥物管理局不時警告民眾不要這樣做或吸入漂白劑散發的氣體。此外，美國疾病控制及預防中心上周表示，隨着民眾加強清潔防疫，今年1月至3月有關消毒劑及清洗劑引致的中毒個案，亦比去年同期增加20%，而當中又以涉及漂白劑的比例佔最大增幅。