國內唯一稀土開發商與華關係密切　能源部倡封殺

稀土是武器及高科技電子產品所需的關鍵原材料之一，而美國國內仍在營運的稀土礦僅得一個，開發企業為MP Materials。在美國希望擴大國內生產，減少對中國進口貨的依賴之際，能源部指MP Materials有10%股份由中國投資者擁有，要求政府勿與之合作，令華府陷入兩難。

英媒周二（23日）引述美國能源部關鍵材料研究所（CMI）消息，指當局要求華府科學家勿與MP Materials合作。MP Materials除了有中國資本外，亦嚴重依賴中國市場及加工稀土技術。CMI臨時總監洛格拉索（Tom Lograsso）稱︰「很明顯，MP Materials的股東構成是一個問題。我們需讓華府人士了解這一點。」

不過，報道又引述消息指，即使MP Materials被能源部列入黑名單，它仍是被國防部選中開發輕稀土的企業，可獲4000萬美元（約3.12億港元）資金；國防部仍未就此作正式公布。MP Materials周三則曾表示，已獲國防部資助，以處理重稀土。能源部的建議被指與國防部方針有矛盾，能源部暫未有回應。