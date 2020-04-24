新冠肺炎：羅姆尼稱美已覺醒　促西方聯手抗華

美國《華盛頓郵報》周五（24日）刊登共和黨參議員羅姆尼的文章，他指美國已對中國覺醒，新冠肺炎很大程度反映美國人的健康被中方操控，認為疫情揭露美國的脆弱；他又希望西方國家聯手，對抗中國的貿易掠奪和安全威脅。

文章題為《美國已對中國覺醒，這是把握時機的號召》，羅姆尼寫道：「由藥物到口罩，我們需要北京的憐憫。」他指中國對藥物的控制，只是中方經濟、軍事及地緣政治上大戰略的小部分，促請西方國家要進一步加大對華的回應。

羅姆尼批評中國利用全球工業掠奪，盜取別國技術，又大規模補貼認為有戰略重要的行業；又認為西方縱容中國反常的工業政策，結果造成沉重代價，例如中國以低於成本的價格、故意讓貨幣貶值、大規模補貼，壟斷國際鋼鐵市場。

對於總統特朗普實施關稅懲罰中國，羅姆尼認為這些針對中國的措施是正確，但美方應收窄與盟友的貿易爭議，以聯手對抗中國對市場所不受約束的濫用。

羅姆尼指中國不合比例地在重要的國際理事機構，安插對中方忠誠的人員或代理人擴大影響力，並拉攏及賄賂別國，轉移對中方針對香港民主領袖的視線。