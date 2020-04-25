屢批拜登對華軟弱　美媒揭特朗普自身欠中國巨債

美國總統特朗普試圖通過對中國強硬，在今年年底爭取連任時贏得選民支持，他批評民主黨對手前總統拜登對華軟弱。惟美國傳媒周五（24日）爆料稱，特朗普欠中國銀行巨額債務，而且快將到期，這消息勢削弱特朗普指控對手的說服力。

美國Politico新聞網站報道，特朗普曾警告，如果拜登當選總統，中國將擁有美國，但特朗普自己欠了中國巨款，2012年，他的房地產合作夥伴為特朗普旗下紐約建築之一提供近10億美元（近78億港元）再融資。據財務記錄顯示，這筆債務包括來自中國國有的中國銀行的2.11億美元（約16億港元），這是中國銀行在美國的第一筆此類貸款。這筆貸款將在特朗普第二任期中期到期。

距離曼哈頓的特朗普大廈只有幾步之遙的是該座43層的「美洲大道1290號」摩天大樓。根據特朗普的財務披露，他擁有該房產30%的股份，價值超過10億美元，是他投資組合中最昂貴的物業之一。

報道指，2016年大選前後，特朗普對這幢大樓的所有權引起一些關注，但與中國銀行的財務安排以及即將於2022年到期的協議，基本上沒有引起注意。報道強調，這消息讓特朗普在競選活動中對拜登發起攻擊的情勢變得更複雜，他一直稱這位拜登將是送給這個共產主義國家和美國主要經濟對手的禮物。

報道又指，特朗普最近對中國的批評被他與中國的眾多金融聯繫弄得模糊不清。這些聯繫遠遠超出了美國貸款的範疇，中國國有企業正在阿聯酋和印尼建設兩個豪華的特朗普開發項目。此外，中國政府授予特朗普和他的女兒兼白宮顧問伊萬卡一些商標。他的女婿庫斯納至少在另一筆房地產交易中討好了中國投資者。