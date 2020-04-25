新冠肺炎︰購100萬個華製口罩　政府稱不合規格棄用

新冠肺炎疫情全球爆發，多國需從海外採購防疫物資。加拿大政府周五（24日）公布，早前向中國購入的100萬個KN95口罩不合規格，無法供予醫護人員使用；目前未知加拿大政府會否向中方要求退款。

公共衞生部發言人指，由於口罩不符合過濾標準，保護程度較N95口罩為低，將不會分發予醫護人員，但會評估該批口罩是否可以改在非醫療場合使用。有報道指，加拿大有70%的醫護個人保護裝備，均是由中國進口。

中國駐加拿大使館發言人周五對事件表示高度重視，正聯繫加拿大外交部和公共衞生部作核實。相關情況。使館發言人表示，中方高度重視出口產品質量，當局已實施更嚴格的監管措施，要求出口產品須符合進口國的標準。發言人指，個別具體問題應實事求是地解決，「不要作政治化解讀」；又強調中加在疫情上一直互相支持幫助。

加拿大聯邦公共服務和採購部長阿南德（Anita Anand）指出，全球大部分的物資均是中國製，目前從中國採購的過程非常複雜。日前，加拿大兩架本該運載醫療物資返國的運輸機，因中國嚴格管制貨機停留時間及物資未能及時運到機場而空機返航，事件引起關注。