新冠肺炎：紐約州病源或是意大利　科莫斥特朗普抗疫慢

美國的新冠肺炎源頭近日成為焦點，紐約州州長科莫周五（24日）引述研究指，相信該州首宗確診個案並非由被視為病源地的中國傳入，而是意大利。他批評總統特朗普對中國及歐洲封關太遲，華府高層抗疫緩慢。他警告，美國要從錯誤中學習，疫情可能於秋季反彈，或有新病毒出現。

科莫引述東北大學的研究，估計紐約州在3月1日發現首宗病例之時，已有逾1萬人染疫，認為意大利可能是源頭。他指出，特朗普於2月2日、即中國湖北省武漢市爆發疫情後逾1個月才對華封關，再過1個月才決定對歐洲封關，當時疫情已在美國廣泛傳播。他說：「我們待疫情爆發2個月才行動，回想過去，有人認為病毒會留在中國2個月讓我們行動嗎？」

科莫認為關上對華的「前門」是對的，但病毒於封關之時已蔓延海外，美國仍打開「後門」。他指，紐約州出現首宗病例至封城只相隔19日，宣稱自己的行動比任何州份要快。他表示，重啟紐約州言之尚早，當地3日的平均新症數目維持每日約1300宗，是令人憂慮的迹象。

至於特朗普不滿世界衞生組織親華而暫停資金撥款，科莫同意應質疑世衞是否正確應對今次危機。