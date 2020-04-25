16參議員倡外國披露對華負債　方可獲美援助

中美近年致力加強國際影響力，對發展中國家的援助儼然成為兩國角力場。英媒周四（23日）報道，美國16名共和黨參議員向華府提出，政府必須要求發展中國家披露對中國的債務和其他法律義務，否則相關國家不可參與任何未來債務重組方案和國際援助計劃。

參議院銀行委員會主席克拉波（Mike Crapo）、參議院財政委員會主席格拉斯利（Chuck Grassley）周三（22日）聯同另外14名參議員向財長姆紐欽和國務卿蓬佩奧發信，主張美國應該支持因新冠肺炎疫情導致商品價格下降及美元升值，而受重創的貧窮國家進行債務重組。

信中同時要求華府與外國達成任何金融協議前，都應該要求受助國家披露他們在參與一帶一路基建倡議中，積欠中國的債務和法律義務。中國機構亦需同意，可以在沒有政治交換條件的情況下，與有關國家重新談判所欠的債務。信中明言︰「少了這一點，美國和其他西方納稅人實質上是在救助中國的金融機構，助長中國的債務陷阱外交。」

經濟不穩下，中國等20個主要經濟體上周已同意在年底之前，暫停要求貧困國家償還官方雙邊債務。聯合國貿發會周四更呼籲，債權國應取消發展中國家積欠的1萬億美元（約7.8萬億港元）債務。