拜登團隊上調收捐款上限　外界籲選女黑人副手

美國總統選戰轉入直路，前副總統拜登篤定代表民主黨挑戰現任總統特朗普。他周五（24日）與民主黨全國委員會達成協議，將拜登競選團隊可收取的個人單筆捐款上限增至36萬美元（約281萬港元），料有助收窄拜登與特朗普雄厚財力之間的差距。

根據競選資金數據，拜登加緊籌款下，3月的競選資金達2640萬美元（約2億港元）；但仍遠不及特朗普的9850萬美元（約7.7億港元）。民主黨全國委員會因而提高拜登團隊可收受的捐款上限，不過部分收入需撥予委會員作特定用途。

另外，逾200名黑人女性周五向拜登發公開信，要求他選擇黑人女性作其副手。聯署人物包括曾為民主黨總統參選人的加州參議員哈里斯（Kamala Harris）、曾競逐喬治亞州州長一職的艾布拉姆斯（Stacey Abrams）、著名女星Vanessa Williams等。哈里斯及艾布拉姆斯均有傳是拜登副手人選之一，而前總統奧巴馬的夫人米歇爾亦是熱門人選。

選戰如火如荼之際，拜登近日捲入性侵疑雲。拜登的前女幕僚里德（Tara Reade）早前指控對方在27年前性侵她，美媒周五繼續爆料，翻出1993年的電視節目片段，發現當時里德的母親曾打上電視台，指自己的女兒在工作上遇到問題，但求助無門，最終亦未有選擇向傳媒爆料。報道估計，事件主人翁即是當年為參議員的拜登。