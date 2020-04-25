指控博爾索納羅干預執法　司法部長請辭

巴西政壇再地震，司法部長莫羅（Sergio Moro）指控總統博爾索納羅干預執法機關，周五（24日）宣布請辭。博爾索納羅在新冠肺炎疫情爆發以來，已多次與官員及地方政府意見相左，上周更因此解僱衞生部長；今次風波料進一步重挫其執政。

莫羅指控，博爾索納羅以個人及政治理由，革除直屬司法部的聯邦警察總長。他表示，博爾索納羅不只一次要求任用親信為警察總長，以便他收集情報。巴西總檢察官（Augusto Aras）已就此向最高法院要求展開調查。

博爾索納羅事後反駁指，莫羅的說法是「毫無根據」，強調自己有任免聯邦警察總長的權力。他又反指，莫羅是借警察總長的任免風波，作為自己晉身最高法院職務的籌碼。莫羅隨即否認，表明辭職並非是為了最高法院大法官的職位。

巴西的新冠肺炎疫情爆發以來，博爾索納羅多次淡化疫情影響，屢次與時任衞生部長曼德塔及地方政府唱反調，要求國家維持經濟活動。惟疫情持續擴大，令博爾索納羅民望插水；反之，莫羅則因為反貪形象而廣受歡迎。莫羅今次高調指控並掛冠，料將加深博爾索納羅面對的政治危機。