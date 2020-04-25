新冠肺炎：消毒劑論惹禍　特朗普記者會22分鐘離場

美國總統特朗普周四（23日）在白宮抗疫記者會提出，民眾可注射消毒劑殺滅新冠病毒，引起外界嘩然。記者會平常動輒超過2小時，惟特朗普周五（24日）沒有接受提問就離開，記者會僅22分鐘，為疫情以來最短。美媒引述白宮消息指，幕僚都希望特朗普停止出席疫情記者會，更形容周四就是官員憂慮的情況之一。

特朗普平常會簡報疫情進展並接受記者提問，他周五提及注射消毒劑一事，稱他是在「諷刺」，向記者拋出一個想法，看看會發生何事，並指已與政府專家討論，他們會研究此事。他當日沒有接受記者提問便離開新聞簡報室，與往日作風不同。

有線電視新聞網絡（CNN）引述多名特朗普幕僚指，白宮官員認為記者會太長，令專責組要應付與疫情無關的問題，導致記者會政治化。特朗普身邊許多人都認為記者會對他弊多於利，周四就是最好例子。白宮於過去一日嘗試為「注射消毒劑」言論補鑊，知情者透露特朗普因外界的嚴厲批評感低落，是他縮短記者會時間的原因之一。

報道指，部分白宮官員希望日常生活逐步恢復正常的同時，記者會亦逐步取消。特朗普則視記者會為競選活動的代替品，他希望可以恢復拉票活動，或到其他地方出席活動。

另外，白宮周五在記者會開始前要求CNN記者離開安排好的座位，專責組內部曾討論應由誰人決定記者的座位；現時是由白宮記者協會安排。