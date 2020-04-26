新冠肺炎：檢疫量應翻倍　紐約州醫護測試抗體

美國新冠肺炎疫情持續，但紐約州州長科莫上周六（25日）表示，患者住院數目已回落至21天前的水平。他當日宣布州內醫護人員即日起可接受抗體測試，而所有藥房也將可收集民眾的樣本，以作病毒檢測，令該州的病毒檢測規模得以擴大。

紐約州4間疫情最嚴重的4間醫院，會率先安排醫護人員進行抗體測試。下周起，警察及在公共交通系統工作的職員也可接受抗體測試。科莫指，紐約州已經歷56天有如地獄般的抗疫時期，但相信抗疫工作已避免約10萬宗感染個案出現。

科莫表示，州內300間負責分析病毒檢測結果的實驗室已獲得更多工具及資源，希望將目前一天分析2萬個樣本的數量，提升至4萬個。他將批准州內約5000間藥房，與大型連鎖藥房一起收集民眾的樣本進行病毒檢測。救護員及必須上班的民眾也可接受檢測。

在美國全國的病毒檢測結果總數中，有近20%的結果為陽性、即確診染疫。過敏與感染疾病中心主管福奇認為，確診結果的比例高，反映病毒檢測數量仍不足。他指陽性比例應該要少於10%，才能證明病毒檢測數量足夠，建議在未來數周將病毒檢測數量增加一倍。