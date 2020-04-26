新冠肺炎︰被批應對不力　傳華府有意撤換衞生部長

美國爆發新冠肺炎疫情，總統特朗普政府的處理手法惹議。美媒周六（25日）引述多名消息人士報道，由於衞生及公共服務部（HHS）部長阿薩爾（Alex Azar）在疫情初期的應對手法引起批評，華府有意將他撤換。白宮其後否認有意換人，HHS則指阿薩爾忙於應對疫情，「無暇理會宮鬥」。

《華爾街日報》引述6名消息人士報道，華府知悉外界對阿薩爾的不滿日增，但同時憂慮在疫情期間臨陣換帥會造成負面影響。特朗普對阿薩爾亦有不滿，早前曾在網上批評阿薩爾未有及時向他匯報進展，令他無法及時應對疫情。

有報道指，阿薩爾曾多番要求專家勿向特朗普透露太多疫情細節；特朗普則因此而安插副總統彭斯去帶領防疫小組。白宮幕僚長梅多斯（Mark Meadows）此前已派出幕僚弗萊明（John Fleming）作白宮與HHS等部門的聯絡人，被視為加強白宮對衞生部門控制之舉。

《華爾街日報》續指，彭斯的盟友、醫保行政官員維爾馬（Seema Verma）被視為取代阿薩爾的人選之一。維爾馬曾多次與阿薩爾起分歧，去年甚至需被傳召至白宮作調解。消息指，維爾馬與特朗普關係較佳，後者不時會諮詢維爾馬意見。52歲的阿薩爾在前年成為HHS部長，但在新冠肺炎疫情應對上被傳媒炮轟。