新冠肺炎：特朗普稱記者會費時　誤服消毒劑求助大增

美國總統特朗普上周四（23日）在白宮疫情簡報會提出，民眾可注射消毒劑殺滅新冠病毒，引起外界嘩然。特朗普上周六（25日）在社交網發文指，疫情簡報會浪費時間及心力。此外，伊利諾伊州衞生部門上周六公布，過去兩天民眾來電諮詢有關誤服消毒劑一事的情況大增。

特朗普的注射消毒劑言論受盡醫護人員及清潔劑生產商的批評，他其後澄清言論只是諷刺現時流傳的各種抗疫謠言。有指共和黨人及白宮官員也擔心他在疫情簡報會上的表現，會打擊他的支持度及影響總統選舉的競爭力。

特朗普上周六沒有出席疫情簡報會，但在社交網批評有「九流媒體」發問有敵意的問題，又拒絕報道事實，令民眾只能看到假新聞。他又指，他從來沒有說過新冠肺炎疫情是騙局，認為毫無作為的民主黨及他們的媒體拍擋所說的話才是騙局。

有英國傳媒透露，在特朗普發表注射消毒劑的言論前，佛羅里達州「創世紀II」教會的主教葛農（Mark Grenon）曾寫信給他，以推廣二氧化氯治療新冠肺炎的功效。有指「創世紀II」一直製造及推銷二氧化氯，並稱二氧化氯為「神奇礦物解方」（miracle mineral solution，MMS），認為它可以治療99%的疾病，包括癌症、瘧疾、愛滋病及自閉症等。

二氧化氯是一種強力漂白劑，用於紡織等工業用途上，民眾誤喝可能會致命。食品及藥物管理局（FDA）已取得聯邦法院命令，禁止「創世紀II」兜售MMS。但葛農稱，近日已將MMS送到白宮，特朗普已收到。

另一邊廂，伊利諾伊州衞生部門表示，近兩日的確接到很多有關民眾誤服消毒劑的諮詢電話。有人用洗衣液沖洗鼻腔，有人甚至用漂白水混合漱口水來漱口。衞生部門警告，注射、攝取和吸食家用清潔劑很危險，可能會致命。