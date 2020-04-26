新冠肺炎：批華府只顧利益　拜登倡萬億美元基建救市

美國的新冠肺炎疫情嚴重，國內經濟大受打擊，特朗普政府早前推出2萬億美元（約15.6萬億港元）的紓困案，試圖挽救經濟。民主黨總統參選人、前副總統拜登上周六（25日）受訪時，批評特朗普的紓困措施對民眾援助不足，質疑政府在制定措施時只考慮自身利益。他提倡制定總額以萬億美元計、大型且環保的基建計劃，協助美國重振經濟。

拜登接受《POLITICO》訪問時，批評特朗普政府在紓困措施浪費很多錢，但似乎只為自身利益着想。他認為政府的紓困措施打着幫助小型企業的旗號，實際上只顧幫助一些大型企業及銀行。他稱：「我們一開始就知道大銀行不喜歡向小企業提供貸款，但如果街上的小商戶得不到幫助，就會倒閉。他認為政府要擴大紓困措施，給予各州、城市更多援助，令他們不用解僱一大批老師、警察及消防員。

拜登又批評特朗普在推出紓困措施後，解僱國防部負責監察援助運用的監察總長，直斥政府根本不想任何人監督措施的執行情況。他將此事與他為奧巴馬政府服務時、2009年推出的8000億美元（約6.2萬億港元）紓困措施比較。拜登提出，他當時請來退休執法人員及監察組織監察政府執行措施的情況。

拜登提出，現行紓困措施目的是阻止經濟環境再惡化，但在下一階段，政府可推出以萬億美元計的基建計劃，令經濟漸漸復甦。他認為興建輕軌列車、改善提供潔淨食水的設施及增加公路上的電動車充電站等，都能創造更多職位，並有助長遠發展。

特朗普競選團隊發言人默托（Tim Murtaugh）指，拜登只是在利用疫情危機來推銷他的綠色基建計劃，批評該計劃反令能源產業有更多人失業。他稱，拜登以往為奧巴馬政府工作，帶來了二戰以來最差的經濟狀況，因此他的經濟建議不值得參考。