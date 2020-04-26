新冠肺炎：美媒指中國網攻醫療機構　欲竊疫情研究資料

新冠肺炎在全球大流行，有美媒上周六（25日）引述華府官員消息指，中國正企圖透過黑客發動網絡攻擊，竊取各國有關新冠肺炎的研究資料。據指，近日美國及其他國家的醫療、研究機構受網攻的次數都有增加。

有線電視新聞網絡（CNN）引述華府官員報道，自疫情爆發以來，美國政府機構、醫療機構、醫院、研究實驗室、醫療服務提供者及藥廠，甚至衞生及公共服務部（HHS）也受到網攻。官員認為，世上只有俄羅斯及中國，能以這種大規模的形式攻擊HHS。不過，有其他國家的醫療機構也受到類似攻擊，令國家安全官員相信，攻擊是中國所為。

有指，美國司法部正密切關注中國黑客攻擊美國醫院及實驗室以偷取新冠肺炎研究資料的問題。在司法部負責國家安全事務的德默斯（John Demers）指，如今世上沒有任何東西比新冠肺炎疫苗研發工作更有價值，任何國家首先推出疫苗，都會創造地緣政治上的成功故事。

網絡安全公司「FireEye」指出，中國黑客組織APT41進行了近年最廣泛的網攻行動。總統特朗普政府的一名高官表示，新冠肺炎疫情為不道德的人士及網絡罪犯提供了一個獨特的缺口。國家反間諜和安全中心主任伊文尼纳（Bill Evanina）警告，有關新冠肺炎疫苗的研究資料，有可能被海外人士偷取或複製。