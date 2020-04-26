新冠肺炎︰政府考慮解封　安省爆反居家令示威

新冠肺炎疫情持續不斷，加拿大總理杜魯多上周六（25日）表示，正與各省商議重啟經濟運作；強調需依科學行事，否則可能前功盡棄。國內有意見要求採用「群體免疫」策略，加拿大首席公共衞生官譚詠詩當日則表明反對。

重災區魁北克省省長省長勒戈（Francois Legault）此前曾表示，會考慮接受群體免疫的方案。但譚詠詩上周六反駁，沒有足夠證據支持群體免疫可作為解禁措施的方式。她強調，當局目前對新冠病毒的免疫學特性所知有限，貿然採取「免疫通行證」復工的做法為時尚早。

加拿大多個地方首長近來都已表態考慮重啟經濟，其中薩斯喀徹溫省、新不倫瑞克省近日均已宣布了逐步復工的計劃。安大略省上周六則有數十人在省議會大樓外示威，要求解除防疫限制令。安大略省省長福特（Doug Ford）批評示威者不顧後果的群聚行為「自私」，但同時表明安省政府即將發布解封計劃。

老人院等長期護理機構已成為新冠肺炎死亡病例的重災區，其中多倫多唐人街有老人院已錄得26人因新冠肺炎死亡，另有20多人感染。最新一名逝者是111歲的華人老婦林煥喜，她是加拿大新冠肺炎死亡病例中最年長者之一。