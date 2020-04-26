哈勃太空望遠鏡啟用30周年　首公開星雲誕生圖像

美國太空總署（NASA）的哈勃太空望遠鏡，上周五（24日）踏入啟用30周年，NASA為紀念這個特別日子，同日首次公開一張距地球16.3萬光年的銀河誕生星雲的圖像，將之命名為「宇宙中的珊瑚礁」。NASA亦趁機會回顧哈勃太空望遠鏡多年來在太空中擷取很多珍貴影像，盛讚它對天文科學研究貢獻良多，為近代天文學帶來巨大變革。

圖像攝於離銀河系非常近的恒星形成區域，紅色巨大星雲NGC 2014的中心，有一團細小又閃耀着藍光的星雲NGC 2020，它是由比太陽明亮20萬倍的巨大恒星所形成。由於圖像看上去如同神秘深邃的海底世界，故天文學家將這幅景象比作宇宙暗礁。

哈勃太空望遠鏡以美國已故著名天文學家哈勃（Edwin Powell Hubble）的名字命名，自1990年開始執行任務以來，已進行140萬次觀測，其數據亦是1.7萬份天文學論文的重要證據，是史上最多產的太空天文台。

NASA相信，哈勃太空望遠鏡至少可持續運轉至2025年或以上，在未來幾十年繼續提供大量科學數據，讓天文學家詳細觀察宇宙奧秘。