美媒批只顧怒吃漢堡飲可樂　特朗普辯稱勤奮

美國總統特朗普上周四（23日）在白宮抗疫記者會提出「注射消毒劑論」，有指幕僚憂慮特朗普失言會響其選情，特朗普於上周六（25日）及周日（26日）缺席記者會。《紐約時報》近日指，特朗普最近只顧吃垃圾食物，沒有作為。特朗普周日在社交網反擊，指他非常勤奮，努力地為國家工作，狠批美媒報假新聞。

《紐時》的報道稱，特朗普平時只顧在睡房中怒吃漢堡包及飲汽水，不到中午也不走出睡房。特朗普在Twitter連發多條貼文說，所有認識他及美國歷史的人也會說，他是史上最勤奮的總統。他直斥《紐時》的報道為假新聞，因為他在首3年半任期內，已比史上任何一為總統有更多作為。他聲稱自己由早做到晚，為了處理各種政務而已有數個月沒有離開白宮。

特朗普也批評寫下該篇報道的記者為三流記者，根本不清楚有關他的任何事。他又指，一些獲頒美國新聞獎項普立茲獎的記者只顧寫針對他的報道，應該褫奪獎項。不過，他將普立茲獎，誤稱為「諾貝爾獎」。

白宮幕僚長梅多斯表示，特朗普常常沒有時間吃飯，更曾於凌晨3時多因公事致電他。另有白宮官員稱，特朗普經常沒有時間吃午餐。