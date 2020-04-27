新冠肺炎：紐約州兩階段重啟　建築製造業下月中復工

美國新冠肺炎疫情持續，紐約州州長科莫周日（26日）公布，該州上周六（25日）新增367宗新冠肺炎死亡個案，為本月單日死亡數的新低；該州累計28.8萬人染疫，近1.7萬人死亡。科莫亦公布紐約州復工安排，計劃分兩階段重啟，部分行業可於下月15日、即居家避疫令及社交距離措施限期結束後復工。

在首階段中，較低風險的建築業及製造業可於下月15日復工，但仍要根據不同建築及生產活動的風險決定是否讓個別企業復工。科莫稱，疾病控制及預防中心（CDC）建議，州及地區的患者住院率必須連續14天下降，才能逐步重啟經濟。州政府會先讓當地連續14天住院率有減少的地區復工，預料北部地區會先重啟經濟，包括紐約市在內的南部則會較遲，要視乎與鄰近康涅狄格州及新澤西州的合作抗疫情況。

在第二階段，必要但風險低的商業活動會重啟。有意復工的企業要向州政府遞交復工計劃，包括如何保持衞生、社交距離、確保能辨識疑似患者及個人防護裝備是否足夠等。在兩階段之間，會有兩周的觀察期，讓政府評估復工對疫情的影響。政府會考慮感染數字、住院率及抗體測試等數據。