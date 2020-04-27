2019全球軍費開支達1.9萬億美元　冷戰後最多

瑞典斯德哥爾摩國際和平研究所（SIPRI）周一（27日）公布2019年全球軍費開支數據，顯示總開支達逾1.9萬億美元（約14.73萬億港元），較2018年增加3.8%，亦是自2010年以來最大增幅。軍費支出最多的5個國家依次為美國、中國、印度、俄羅斯、沙特阿拉伯，是首次有兩個亞洲國家躋身頭3位。撰寫報告的研究員指，去年的軍費達到冷戰結束以來的頂峰。

根據報告，2019年軍費支出最高的國家為美國，金額達7320億美元（約5.67萬億港元），比2018年增加5.3%，佔全球軍費支出的38%。這也是美國在結束連續7年減少後，第2年軍事支出增加，很大程度是因為美國重回大國競爭。報告亦顯示，全球前三大軍事支出國首次有兩個是亞洲國家，分別是中國的2610億美元（約2.02萬億港元），較前年增加5.1%；第三的印度支出則是711億美元（約5510億港元），增幅為6.8%。

研究員南田（Nan Tian，音譯）表示，隨着經濟發展，中國在過去25年的軍事支出逐年增加，顯示中方想成為「世界級軍事強權」的野心。南田說：「中國曾公開表示，要和美國競爭成為軍事強權。」他亦指出中國增加軍費，也促使區內競爭對手印度上調軍事開支。

南田指出，近年全球軍事支出增加，但這個趨勢可能因新冠肺炎對經濟的衝擊而反轉。由於全球經濟面臨衰退，各國政府必須衡量軍事和其他部門支出，例如醫療和教育等。