紐約州取消總統初選　桑德斯陣營批剝奪選民表態權

美國紐約州為國內新冠肺炎疫情重災區，累計有逾25.2萬人染病，其中約1.9萬人病死。州政府早前已宣布延遲該州總統初選，惟在疫情不止下，周一（27日）宣布取消該州初選。有關決定引來已中止競選工程的民主黨參選人桑德斯陣營不滿，認為此舉阻礙了其支持者在初選中表態的權利。

紐約州民主黨選舉委員會的委員凱爾納（Douglas Kellner）表示，由於黨內參選人僅餘前副總統拜登一人，在疫情中舉行一個無競爭的初選是「不必要和無意義」，故決定取消。不過，桑德斯雖然中止工程，實際上未有退選，其支持者仍然可在初選中投票予他以示表態。該州初選原定於4月下旬舉行，早前曾被改期至6月23日。

桑德斯團隊形容取消初選的決定是「重擊美國民主的暴行」，要求民主黨全國委員會（DNC）取消決定。團隊幕僚韋弗（Jeff Weaver）稱︰「我們理解我們不會勝出民主黨的初選，但我們的競選工程是中止而非結束，因為每個州的民眾都有權表態。」不過，DNC並不會監督各州初選，僅負責檢視各州如何分配選舉人票。