新冠肺炎：多州復市　商家表現冷淡難掩擔憂

美國的新冠肺炎病例數逼近百萬大關之際，多州逐步放寬防疫限制復市。喬治亞州等多州周一（27日）起重開州內餐館，蒙大拿州及密西西比州等亦重開非必要辦公場所；德薩斯州則將於周四（30日）解除居家令，分階段重啟經濟。但有公共衞生專家警告，復市州份均缺乏系統篩查能力，恐導致新一波疫情爆發。

喬治亞州的復市令並非強制，商家對重新開業表現冷淡。首府亞特蘭大有酒館東主認為疫情危機未過，坦言短期內未有開業打算；三大連鎖戲院及大部分小型戲院亦未有計劃重開。受災最嚴重的紐約州和新澤西州預料需時數周復市。

推進復市的州份主要集中在疫情較輕的南部、中西部和西部山區，科羅拉多州、密西西比州、明尼蘇達州、蒙大拿州和田納西州等將同時復市，艾奧瓦州周五將允許99個縣中的77地有條件重開商場、餐館及健身室等。但有紋身店老闆批評，政府又鼓勵民眾留家，又允許工人在風險下復工，做法矛盾；但認為在經濟壓力下，復工是別無選擇。

封鎖措施令美國停擺數周，國內近六分之一工人失業。白宮指導方針要求，州份須在14天內確診病例持續下跌，方可重開；其中德州及佛羅里達州均宣布符合條件，前者將於下月起重開教堂等設施，允許所有餐廳、零售店、戲院和商場重開，但人流量須限制在高峰的25%，並最早在下月18日實施復市第二階段。