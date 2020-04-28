新冠肺炎︰波音料航空業再等2至3年才返回疫前水平

美國波音公司主席卡爾霍恩（David Calhoun）表示，新冠肺炎疫情造成航空業的業績大幅下滑，相關產業受到的影響將持續到2023年，甚至更久。

卡爾霍恩指出，是次的疫情危機前所未見，航空業面臨飛機停飛、推遲訂單、暫停交機、放慢或者停止付款。行業需要2至3年的時間才可重回2019年的水平，接着還要再多花幾年才能看到整個產業的長期復甦。為應對危機，波音將改變生產速度以「平衡供需」，而相關細節會在周三（29日）公布。

受新冠肺炎疫情影響，卡爾霍恩指出，疫情對公司客戶造成額外衝擊，單計美國，超過2,800架飛機處於停飛狀態，客運量按年急挫95%。另預期，今年全球航空公司收入將損失3,140億美元（約2.44萬億港元）。

卡爾霍恩補充，待疫情平復、民航業穩定之後，市場規模會變小，而且客戶需求也會有所不同。可預見的改變包括，機艙內的空氣過濾和再循環系統將重新設計，波音身為飛機製造商的角色，必須確保航空公司與乘客都清楚知道機艙內的空氣如何流通，並提供安全的飛行環境。

此外，作為縮減員工規模計劃的第一步，波音周一（27日）單獨告知美國員工，將向那些願意自願離職的員工提供何種服務。從6月初開始，第一波裁員潮將帶來數千人的裁員。

除了疫情之外，波音正值多事之秋，早前737 MAX型飛機因發生空難遭到停飛，解除禁飛令的時間表尚未明朗。波音股價今年累計下挫60%。