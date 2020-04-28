拜登性侵案新進展　受害人前鄰居同事出面佐證

美國民主黨總統參選人拜登在選前捲入性侵風波，該案再有新佐證浮面。拜登被指控在27年前性侵前幕僚里德（Tara Reade），後者的前鄰居及前同事周一（27日）出面作證，聲稱里德早於當年已曾向她們透露，自己被參議員上司侵犯。拜登的競選團隊拒絕回應報道。

女子拉卡斯（Lynda LaCasse）周一接受《商業內幕》（Business Insider）訪問，指自己在1995年至1996年曾為里德的鄰居。她指，里德當年曾透露，自己被「參議員上司把手伸進她的裙子內」。拉卡斯形容︰「她（里德）感到受侵犯，但對此感無能為力。」

另一名指證人桑切斯（Lorraine Sanchez）則表示，自己在1994年至1996年，曾與里德一同任職時任加州參議員奧康奈爾的幕僚。她指，里德曾指「自己在華盛頓工作時被前上司性侵」，最終因為舉報事件而被炒。

美聯社事後未能聯絡拉卡斯及桑切斯；而里德本人則未有回應，為甚麼她此前受訪時未有提及上述兩名證人。她周一曾表示，不會將有關女性的聯絡方式交予媒體。而拜登的競選團隊則拒絕回應有關報道，僅重申里德的指控不實。