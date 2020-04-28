不涉及軍方機密　國防部公開3段「UFO」影片

美國國防部周一（27日）以不會洩露軍方機密為由，公開3段由紅外攝像機拍攝的疑似不明飛行物體（UFO）出沒的影片。該3段影片早年已由傳媒披露，國防部亦曾證實非偽造，惟至近日才官方正式發放，以釋民眾疑慮。

國防部發言人高夫（Sue Gough）在一份聲明中表示，正式公開這些片段，是為澄清公眾對於早前流傳的短片真實性的質疑，以及是否還有更多這類錄像的誤解。她指出經過徹底調查，國防部已確認授權發布這些非機密短片不會洩露美軍任何機密，也不影響往後對「不明空中現象」（Unidentified Aerial Phenomena）入侵行為的調查，但重申片段中出現的空中現象仍被界定為「不明」。

該3段公開的影片，其中一段於2004年11月在美國西岸約170公里外拍攝，當時2名正執行例行訓練的戰機機師，奉命前往調查一艘巡洋艦已追蹤數周的UFO。機師發現一個約12米長的物體在海面上空飄浮，戰機靠近時物體急速上升，然後高速飛走。另外2段影片則在2015年1月拍攝，當中顯示一些物體快速掠過天際，並停在空中轉動。一名機師形容飛行物體有一整隊，另一人則驚叫那像是無人駕駛飛行器。