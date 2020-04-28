女設計師以蠟筆畫換走家庭照　父母後知後覺反應惹笑

全球多國實施居家令下，不少老人家被迫深居簡出，生活枯燥。美國麻省一名女設計師心血來潮，決定跟父母開個玩笑︰她將家中一堵牆上的家庭舊照，悄悄逐幅換成仿畫的蠟筆畫。沒想到兩老渾然不覺，直到整幅牆已面目全非，才大嚇一跳。女設計師拍下惡作劇的過程，上載社交網後吸引數萬人分享，引發熱議。

伊斯頓市的沃格勒（Kristen Vogler）首先偷偷以蠟筆仿畫相片，逐一繪製成極具童真風格的代替品，然後每天換走一張相片，並把它們藏在浴室的暗角。過了11天，沃格勒的母親才突然發現相片變了蠟筆畫，不禁大叫丈夫來看，兩人一頭霧水、相視莞爾。「奸計得逞」的沃格勒早已在旁拍下父母的滑稽反應，上傳分享。

大量網友都被這一家人的互動逗樂了，有人表示羨慕他們家庭氣氛愉悅，又指家人一同歡笑是無價之寶。沃格勒其後開玩笑留言稱：「我媽跟我爸打賭，要是這段短片到周末有100萬點擊，就允許他今年內不用再吃他最討厭的西蘭花。大家來幫我爸一把吧。」

兩老童心未泯的偏食打賭又再引在網民捧腹；不過，短片的點擊率目前只有34萬，看來沃格勒的父親今年內還要面對西蘭花的「挑戰」。