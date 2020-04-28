新冠肺炎：軍人夫婦被指在華播毒　網絡欺凌無處訴

新冠病毒的源頭眾說紛紜，美軍訪中國播毒的陰謀論一說在中國國內甚囂塵上。一對美國軍人夫婦被指將病毒帶到中國，在Youtuber的推波助瀾下，夫婦遭網絡公審，他們的住址甚至遭公開。兩人受訪時直指網絡欺凌如同噩夢，令他們的現實生活天翻地覆。

貝納西（Benassi）夫婦周一（27日）受訪，指妻子馬蒂杰因去年10月曾參加武漢舉行的世界軍人運動會，至今年3月起被陰謀論者認定是播毒元兇。雖然未有確診，但每次以搜索引擎查找馬蒂杰的名字，都會顯示她是零號病人；網民亦多番針對及向她發送滋擾訊息。

謠言推手之一是59歲Youtuber韋布（George Webb），他早有發放虛假訊息前科，擁有近10萬名粉絲。有傳媒揭發指，韋布以與貝納西同姓的知名意大利籍DJ「Benny Benassi」曾確診為例，指出該人與夫婦同是播毒的「貝納西計劃」一環，惟涉事DJ否認曾確診及認識貝納西夫婦。

謠言傳開幾個月，貝納西夫婦坦言曾向Youtube投訴，獲對方答應將相關影片下架，但其時影片已傳開至中國；美國執法部門則表示對此無能為力，訴訟費亦會十分高昂。