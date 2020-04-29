新冠肺炎：特朗普指病毒正消失　確診病例將降至零

美國新冠肺炎確診病例突破百萬關口，病歿人數亦超過越戰。總統特朗普周二（28日）在白宮出席活動時指出，他認為新冠病毒正在消失，而專家亦相信疫情最壞日子已成過去。他重申，美國所做檢測較世上任何國家為多，確診病例將降至零。

特朗普在美國前月發現15宗確診病例時，曾稱個案很快歸零，現時卻突破百萬。他指很多專家等當時亦預期疫情不會影響美國，但他們估計錯誤：「很多人錯了，也不知道（疫情）會如此嚴重。」他透露除地產大亨切拉月中因感染新冠肺炎病逝外，另有3位朋友染疫身亡。

被問及1月至2月時有否收過任何警告時，特朗普表示需去核查具體日期。他提到在疫情爆發初期、禁止來自中國人士入境時，幾乎所有人都反對他，認為有關禁令太過苛刻且非必要，但他仍實施有關禁令，顯示自己認真對待疫情。

特朗普另提及，美國政府正建立一套系統，並與航空公司合作，計劃在機上檢查入境美國的國際乘客體溫及展開檢測，也可能規定乘客等人均要戴上口罩。此外，他宣布會簽署行政命令，釐清國內食品公司責任問題，屆時或有大量食物供應，但未有透露詳情。