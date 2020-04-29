通俄調查文件解密　斯通2016年大選曾聯絡阿桑奇

美國總統特朗普親信兼前競選顧問斯通（Roger Stone），在通俄案被裁定多項罪名成立，今年2月被判囚3年4個月。聯邦調查局（FBI）周二（28日）公開一批文件，顯示斯通在2016年大選期間，曾與爆料網站維基解密始創人阿桑奇聯絡。檢方又指，斯通曾精心安排數以百計Facebook假帳戶，以製造政治影響力。

FBI公開在斯通一案中提交申請搜查令的書面陳述，當中指出斯通與阿桑奇曾討論2016年總統候選人希拉妮的「黑材料」來源。斯通在Twitter私訊中向對方求證，並指出只要是真確傳媒不在乎資料來源；又稱若美國政府向阿桑奇出手，他將推倒全盤計劃。

前特別檢察官米勒通俄調查的法庭文件周二亦解密，調查人員在庭上指出，斯通曾精心安排數以百計Facebook假帳戶，其中一個在2016年10月至2017年3月使用，買廣告並炒熱有關維基解密及俄羅斯的新聞。斯通周二回應稱，這些文件反映米勒的「獵巫行動」毫無根據地過度伸張，重申沒有證據顯示他在維基解密爆料前已知其中內容及來源。