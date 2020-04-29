「戴口罩」小行星掠過地球　巨如珠峰具潛在危險

一顆大小與珠穆朗瑪峰相若的小行星，周三（29日）在距離地球約630萬公里外掠過，是今年掠過地球、體積最大的小行星。美國太空總署（NASA）形容它有撞上地球的潛在危險。

與地球擦身而過的小行星編號為「1998 OR2」，位於波多黎各的阿雷西博天文台本月18日拍得的最新影像顯示，它的直徑約為2公里，每4.1小時旋轉一次，正以時速約3.1萬公里在太空飛行。預料它在格林威治時間周三早上9時56分最接近地球，屆時它與地球的距離相當於地月距離的16倍以上。這距離雖然似是很遠，但在天文學單位上已是非常接近，被界定為有潛在危險。

有趣的是，阿雷西博天文台拍得的1998 OR2照片中，可見其一端呈儼如戴上口罩的突出狀，就像是知道地球正逢疫潮，它經過地球時也要戴上口罩防疫般。不過研究人員指出，那只是小行星上的小山丘和山脊等地勢而已。根據NASA的雷達數據，1998 OR2在本世紀會再掠過地球12次，當中2079年4月26日的一次最接近地球，屆時會在地球180萬公里外掠過。