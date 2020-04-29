新冠肺炎：首季經濟勁縮4.8%　遠差預期

受新冠肺炎的衝擊，美國經濟急轉直下，首季國內生產總值（GDP）由去年第4季增長2.1%，轉為收縮4.8%，2008年以來最劣，並差過預期跌4%，當中，個人消費由前一季增長1.8%，轉為萎縮7.6%，亦遠差過預期3.6%跌幅。

由於市場預期美國第2季經濟進一步下滑，首季數字幾乎可確認將連續兩季收縮，意味自2009年中開始的擴張期告一段落，步入衰退。

事實上，美國經濟急速轉壞已反映在之前公布的數據中，當地之前5周已有約2,600萬人申請失業救濟，意味10年前金融海嘯後的新增職位全數蒸發。

此外，美國諮商局周二公布的4月消費信心指數大跌31.9點，錄得1973年以來最大跌幅，至86.9點的2014年以來新低。至於美國3月份商品貿易金額跌至近3年低位，其中出口急跌6.7%，創2008年最大跌幅。

聯儲局前主席格林斯潘周二在訪問中表示，疫情對美國經濟帶來深遠影響，相信第二季將非常糟糕，但如果疫情如預期方面發展，第三季將有強力反彈，但他擔心第四季或之後的情況。